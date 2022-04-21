В результате военной специальной операции на Украине ликвидирован член неонацистского полка "Азов"* Тарас Лаврив.
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
До того как он стал карателем, Лаврив занимался различными боевыми искусствами и являлся основателем и начальником Школы боевого гопака им. Ивана Богуна.
Неонацист также преподавал айкидо. Боевик у себя в соцсетях активно выкладывал фото боевых действий и погибших русских солдат, а в сообщении от 9 марта под одной фотографией издевательски написал такую мерзость:
"С прошедшим праздником восьмого марта, дорогие русские женщины. Немного вам подснежников в честь праздника".
* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".