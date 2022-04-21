Убит нацист, писавший издевательские посты о погибших русских солдатах

В результате военной специальной операции на Украине ликвидирован член неонацистского полка "Азов"* Тарас Лаврив.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

До того как он стал карателем, Лаврив занимался различными боевыми искусствами и являлся основателем и начальником Школы боевого гопака им. Ивана Богуна.

Неонацист также преподавал айкидо. Боевик у себя в соцсетях активно выкладывал фото боевых действий и погибших русских солдат, а в сообщении от 9 марта под одной фотографией издевательски написал такую мерзость:

"С прошедшим праздником восьмого марта, дорогие русские женщины. Немного вам подснежников в честь праздника".

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.