Вице-премьер Украины Верещук срочно требует гуманитарный коридор из "Азовстали"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук требует от России срочно организовать гуманитарный коридор с завода "Азовсталь". Верещук отмечает, что с металлургического комбината нужно вывести всё гражданское население.

На данный момент на заводе "Азовсталь" находятся примерно 1000 мирных граждан и полтысячи раненых военных, говорит вице-премьер Украины.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали", — сказано в заявлении Верещук.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 21 апреля, сообщил, что на завершение спецоперации по "Азовстали", где заблокированы боевики, потребуется 3-4 дня. Он уточнил, что там находится более 2000 надёжно заблокированных националистов.

Ранее Минобороны РФ не раз предлагало гражданским и военным выйти из "Азовстали" и сдаться. Однако призыв ведомства был проигнорирован.

При этом штурмовать комбинат Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин считает нецелесообразным. Сейчас боевики и наёмники остаются заблокированными.