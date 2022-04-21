Премьер Польши пообещал убедить Шольца поставлять Украине тяжёлые вооружения

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал политику канцлера Германии Олафа Шольца по передаче тяжёлого вооружения ВСУ. По мнению премьер-министра, немецкий лидер сдерживается в этом вопросе.

"Необходимо передавать снаряды, тяжёлое вооружение. Двойственная позиция Германии точно не помогает. Данную позицию крайне сложно понять", — подчеркнул польский политик во время брифинга.

Вместе с этим Моравецкий пообещал убедить канцлера Германии оказывать большую военную поддержку Украине. Как отметил глава правительства Польши, нынешние события являются поворотным моментом в мировой истории. Также премьер-министр обратил внимание на регулярную помощь Киеву со стороны Варшавы.

Ранее аналитики Spiegel предупредили, что оппозиция ФРГ способна спровоцировать отставку Шольца. Причиной может послужить отказ отправлять ВСУ тяжёлое оружие.