Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал политику канцлера Германии Олафа Шольца по передаче тяжёлого вооружения ВСУ. По мнению премьер-министра, немецкий лидер сдерживается в этом вопросе.
"Необходимо передавать снаряды, тяжёлое вооружение. Двойственная позиция Германии точно не помогает. Данную позицию крайне сложно понять", — подчеркнул польский политик во время брифинга.
Вместе с этим Моравецкий пообещал убедить канцлера Германии оказывать большую военную поддержку Украине. Как отметил глава правительства Польши, нынешние события являются поворотным моментом в мировой истории. Также премьер-министр обратил внимание на регулярную помощь Киеву со стороны Варшавы.
Ранее аналитики Spiegel предупредили, что оппозиция ФРГ способна спровоцировать отставку Шольца. Причиной может послужить отказ отправлять ВСУ тяжёлое оружие.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".