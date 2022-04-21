Сладков: под Мариуполем задержан ветеран "Азова"* подполковник Грицик

В плен российской армии попал бывший замкомандира по вооружению нацформирования "Явор", который входит в состав "Азова"*, подполковник Анатолий Грицик. Стоит отметить, что Грицик оказался не на территории комбината "Азовсталь", а в доме, расположенном недалеко от Мариуполя.

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, боевик нацбата представился "пенсионером".

"Странно, но первый раз его задержали и отпустили, и только потом он снова оказался взаперти", — сообщил военкор.

Грицик утверждает, что не принимал участие в боевых действиях. Также он заявляет, что не знает других командиров нацбата. Сладков подчеркивает, что Грицик является обладателем первой формы допуска националистической группировки. Это доказывает, что подполковник намеренно скрывает информацию.

*экстремистская организация, запрещённая в России