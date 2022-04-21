Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина не штурмовать промышленную зону комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Задача наземных групп заключается в полном контроле территорий "Азовстали", выявление возможных участков, с которых попытаются вырваться на поверхность. Такого рода участки, промышленные галереи блокируются и разрушаются. Возможно, оставят всего лишь один выход на поверхность", — сказал специалист.
Вместе с этим он рассказал о сложностях, которые испытывают люди под землёй. По словам Леонкова, у них есть проблемы с продуктами питания, питьевой водой и умирающими ранеными. Также на психику влияют отходы продуктов жизнедеятельности и трупов, которых не получается похоронить, подчеркнул военный эксперт.
"Когда блокированы какие-то укрепрайоны, рано или поздно гарнизоны сдаются. Потому что находиться в нечеловеческих условиях, которые создаются там, невозможно. Если ещё обрушатся галереи, этот процесс ускорится. Военные сдадутся или останутся там навсегда", — заключил собеседник издания.
Ранее Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали". Как объяснил президент, важно сохранить здоровье и жизни российских солдат.
"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — заявил глава РФ в ходе встречи с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".