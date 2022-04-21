EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Леонков: ВС РФ обрушат галереи на "Азовстали", вынуждая боевиков сдаться

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина не штурмовать промышленную зону комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Леонков: ВС РФ обрушат галереи на "Азовстали", вынуждая боевиков сдаться

"Задача наземных групп заключается в полном контроле территорий "Азовстали", выявление возможных участков, с которых попытаются вырваться на поверхность. Такого рода участки, промышленные галереи блокируются и разрушаются. Возможно, оставят всего лишь один выход на поверхность", — сказал специалист.

Вместе с этим он рассказал о сложностях, которые испытывают люди под землёй. По словам Леонкова, у них есть проблемы с продуктами питания, питьевой водой и умирающими ранеными. Также на психику влияют отходы продуктов жизнедеятельности и трупов, которых не получается похоронить, подчеркнул военный эксперт.

"Когда блокированы какие-то укрепрайоны, рано или поздно гарнизоны сдаются. Потому что находиться в нечеловеческих условиях, которые создаются там, невозможно. Если ещё обрушатся галереи, этот процесс ускорится. Военные сдадутся или останутся там навсегда", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали". Как объяснил президент, важно сохранить здоровье и жизни российских солдат.

"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — заявил глава РФ в ходе встречи с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы минобороны сергей шойгу владимир путин алексей леонков
Sberbank
Новости
На Аллее Славы в Херсоне бойцы Росгвардии установили Знамя Победы
Леонков: ВС РФ обрушат галереи на "Азовстали", вынуждая боевиков сдаться
Песков: боевики на "Азовстали" не помешают налаживать мирную жизнь в Мариуполе
Житель Мариуполя о бесчинствах ВСУ: "Проломали стену и выгнали из квартиры"
В Испании найдены мёртвыми бывший топ-менеджер "Новатэка" с женой и дочерью
Мэра Николаева просят не звать жителей в укрытия: "Не мешайте природному отбору"
Песков: слова главы СНБО Данилова про Крымский мост — анонсирование теракта
В НИИ войск ВКО в Твери начался пожар, есть жертвы
Ряд консульств стран Балтии закроют в РФ: их сотрудники покинут страну
Леонков: Путин хочет заставить боевиков на "Азовстали" сдаться самостоятельно
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Анастасия Жукова Пластик стынет в жилах Анастасия Жукова Александр Шторм Разведчики и военные НАТО участвовали в потоплении "Москвы" Александр Шторм Ирина Шлионская Провидцы предсказывают России светлое будущее Ирина Шлионская
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
В НИИ войск ВКО в Твери начался пожар, есть жертвы
Провидцы предсказывают России светлое будущее
Ряд консульств стран Балтии закроют в РФ: их сотрудники покинут страну
Леонков: Путин хочет заставить боевиков на "Азовстали" сдаться самостоятельно
Премьер Польши пообещал убедить Шольца поставлять Украине тяжёлые вооружения
Минобороны: РСЗО "Смерч" ликвидировали замаскированные склады ВСУ
Володин о замороженных резервах РФ: "И деньги вернём, ещё и проценты выплатят"
Психолог: отношений без абьюза не бывает
Климов: страны НАТО — соучастники военных преступлений Киева против Донбасса
IKEA ищет возможность снова работать в России — Минпромторг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников