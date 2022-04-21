N-tv: Германия поставит Киеву танки Т-72 в рамках "кругового обмена"

Германия собирается отправить на Украину танки Т-72, но не напрямую, а по круговому обмену, посредством Словении. Круговой обмен в данном случае подразумевает отправку танков Киеву Словенией, в которую Берлин, в свою очередь, обязуется поставить другое тяжёлое вооружение — БТР Fuchs вместе с боевыми машинами пехоты Marder.

Помимо указанного вооружения, Словения в рамках кругового обмена желает, чтобы ФРГ поставила ей БТР Puma и Boxer, а также танки Leopard 2, сообщает канал n-tv.

Ранее в правительстве ФРГ уже отмечали, что не планируют передавать Киеву тяжёлое вооружение. Зато немецкая сторона готова провести обучение для сил ВСУ по использованию танковых гаубиц типа 2000, которые передадут Украине Нидерланды.

Российская сторона ранее уже неоднократно предупреждала, что любое вооружение, отправляемое на Украину Западом, будет уничтожено ВС РФ. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напоминал, что бесконечное накачивание Киева западным оружием не способствует решению конфликта, а наоборот, лишь усугубляет и затягивает его.