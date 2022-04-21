Евсеев: украинские боевики на "Азовстали" будут заблокированы и уничтожены

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что украинские боевики на "Азовстали" будут заблокированы и уничтожены.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурмовать завод "Азовсталь", в бункерах которого укрываются около двух тысяч боевиков. Евсеев согласен, что эта операция может привести к гибели российских военных.

"Понятно, что эти коммуникации имеют ограниченное количество выходов на поверхность. Самый простой способ заблокировать их — просто подорвать эти выходы и поставить около них охрану. Это потребует минимальное количество личного состава", — сказал эксперт.

Евсеев рассказал, что, судя по полученной информации, у украинских боевиков одна бутылка воды на троих. Киев, не позволяя им сдаться в плен, обрекает на гибель мирных граждан, боевиков и раненых. Россия, в свою очередь, несколько раз предлагала боевикам сдаться, сложить оружие и выйти по гумкоридору.