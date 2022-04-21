Учёный-металлург рассказала о тоннелях под заводом "Азовсталь" в Мариуполе

Специалист в области чёрной металлургии, профессор и доктор наук Ирина Буторина рассказала о подземных коммуникациях мариупольского завода "Азовсталь", где скрываются боевики националистического батальона "Азов"*.

До переезда в Россию Буторина жила и работала преподавателем в Мариуполе. Её дом находился неподалёку от "Азовстали". Она неоднократно приходила со студентами на предприятие, чтобы показать им, как идёт процесс плавки металла.

Буторина подтвердила наличие тоннелей на территории предприятия. Дело в том, что при Сталине все строившиеся дома и заводы оборудовали бомбоубежищами.

"Говорят, что на "Азовстали" есть подземный тоннель, который соединяет комбинат с заводом Ильича. Предприятия стоят друг от друга далеко, через реку Кальмиус. Думаю, километров пять между ними есть, но все говорят, что тоннель существует", — сказала профессор в беседе с RT.

По её словам, под заводом есть большие подземные пространства, в которых можно очень долго скрываться. Также Буторина сообщила, что при Брежневе рядом с "Азовсталью" построили много пятиэтажных и девятиэтажных домов, которые теперь разрушены. Используя сеть подземных тоннелей, по ночам к этим домам приходят националисты "Азова"* и устраивают засады, а в светлое время суток прячутся.

Учёный-металлург выразила сожаление по поводу разрушения предприятия, но признала, что восстановление "Азовстали" будет нерентабельным. Она напомнила, что ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин усомнился в необходимости восстановлении из-за экологических проблем. При этом завод Ильича планируется восстановить.

"Я считаю, что вряд ли его будут восстанавливать. И правильно сделают. Надо завод либо перепрофилировать, либо просто убирать с побережья", — добавила Буторина.

В четверг, 21 апреля президент России Владимир Путин дал приказ заблокировать территорию "Азовстали", где до сих пор находятся украинские националисты и военные армии Украины, чтобы избежать жертв во время зачистки подземных сооружений комбината.

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