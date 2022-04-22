Доктор военных наук Константин Сивков считает, что НАТО "вполне может" осуществить вторжение в Россию.
Что может стать толчком для принятия такого решения руководством Североатлантического альянса, военэксперт рассказал в интервью "День ТВ".
По его словам, как только в НАТО поймут (или посчитают, что поняли), что пятая колонна в России побеждает и в результате социальных потрясений контроль за вооружёнными силами вообще и ядерными в частности ослаб и нарушен настолько, что "ответка не прилетит", они начнут вторжение.
"Во всех других случаях вторжения не будет", — считает доктор военных наук.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"