Военэксперт Сивков: НАТО ждёт успеха нашей пятой колонны, чтоб начать войну

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что НАТО "вполне может" осуществить вторжение в Россию.

Что может стать толчком для принятия такого решения руководством Североатлантического альянса, военэксперт рассказал в интервью "День ТВ".

По его словам, как только в НАТО поймут (или посчитают, что поняли), что пятая колонна в России побеждает и в результате социальных потрясений контроль за вооружёнными силами вообще и ядерными в частности ослаб и нарушен настолько, что "ответка не прилетит", они начнут вторжение.