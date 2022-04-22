Армия России готовится ввести в бой основные силы в Донбассе

Российские войска и бойцы республик Донбасса продолжают наступать.

Русские солдаты за последние сутки взяли под контроль 42 населённых пункта. Все они находятся в Донецкой области.

21 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате слаженных действий штурмовых отрядов без серьёзных разрушений домов и инфраструктуры был взят город Кременная.

Также идут наступления от Изюма на Барвенково и на Славянск. Под угрозой окружения группировка ВСУ в районе Святогорского монастыря и Северодонецко-Лисичанская группировка.

Армия России наносит удары по военным объектам в тылу и на передовой. ВС РФ продвигаются по ряду направлений, но основные силы ещё не введены и интенсивность боевых действий будет нарастать.

По всей вероятности, войска РФ на данный момент находятся на ранней стадии новой наступательной операции. Проходит продвижение по ряду направлений.

Например, в Харьковской области идёт переброска техники и личного состава к линии фронта для участия в битве за Донбасс. Там уже замечены танки, тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", БТРы, бронемашины "Тигр", зенитно-ракетные комплексы и пр.