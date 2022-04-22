Бандитизм на Украине: ситуация в российском тылу крайне сложная

Продолжается подготовка предстоящего широкомасштабного наступления в Донбассе. Войска РФ ведут разведку боем, занимают ряд населённых пунктов.

Кстати, наступаем и в других областях — Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской. По сути, начинается вторая фаза боевых действий.

Но не менее сложную задачу приходится решать на освобождённых территориях. Вопросы гуманитарного, социального, информационного, идеологического характера — процесс необходимый. И первоочередные меры необходимо принимать уже сегодня, пишет "ПолитНавигатор".

Нельзя забывать, что лица, которые стали сотрудничать с ВС РФ, отрезали себе пути к отступлению. Киев заносит их во всевозможные списки, типа "Миротворец", угрожает, запугивает. Были случаи и физического устранения активистов.

Террористическая тактика и методы диверсионной борьбы проявляются уже сейчас. И не только на боевых действиях, но и в освобождённых городах. И сейчас основная задача — наведение элементарного общественного порядка и блокировка подрывной деятельности нацистских элементов.

Нужно принять специальный Закон, регламентирующий деятельность спецуправления и наделяющий его особыми полномочиями на период проведения специальной операции. Для наведения общественного порядка и раскрытия совершаемых преступлений в освобождённых областях образовать отделы внутренних дел.

Установить мир и спокойствие на Украине могут только сами украинцы, русские, люди других национальностей, проживающие там. Необходимо полностью заменить прогнившую и русофобскую власть. И надо начинать уже сейчас.