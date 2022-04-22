Помощник главы офиса президента Украины Елена Симоненко выступила с сообщением по поводу ситуации в Донбассе. Она заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли сразу несколько крупных территорий. Стоит отметить, что ранее другие представители офиса президента утверждали о том, что ВСУ "смогли вернуть под контроль более 900 населённых пунктов".
Симоненко сообщает, что за минувшие сутки украинская армия потеряла контроль над 42 населёнными пунктами в одной только Донецкой народной республике.
"Боевые действия продолжили примерно на 30 процентах территории Донецкой области", — подчеркивает помощник главы ОП.
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