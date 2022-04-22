Симоненко: за сутки ВСУ утратили контроль над 42 насёленными пунктами в ДНР

Помощник главы офиса президента Украины Елена Симоненко выступила с сообщением по поводу ситуации в Донбассе. Она заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли сразу несколько крупных территорий. Стоит отметить, что ранее другие представители офиса президента утверждали о том, что ВСУ "смогли вернуть под контроль более 900 населённых пунктов".

Симоненко сообщает, что за минувшие сутки украинская армия потеряла контроль над 42 населёнными пунктами в одной только Донецкой народной республике.