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Автор Мария Карева

Симоненко: за сутки ВСУ утратили контроль над 42 насёленными пунктами в ДНР

Силовые структуры

Помощник главы офиса президента Украины Елена Симоненко выступила с сообщением по поводу ситуации в Донбассе. Она заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли сразу несколько крупных территорий. Стоит отметить, что ранее другие представители офиса президента утверждали о том, что ВСУ "смогли вернуть под контроль более 900 населённых пунктов".

Симоненко сообщает, что за минувшие сутки украинская армия потеряла контроль над 42 населёнными пунктами в одной только Донецкой народной республике.

"Боевые действия продолжили примерно на 30 процентах территории Донецкой области", — подчеркивает помощник главы ОП.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу донбасс владимир зеленский
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