Приказ Путина выполнен: войска РФ взяли штаб "Азова"* в Мариуполе

Российские войска совместно с ополчением ДНР взяли под контроль главное здание на предприятии "Азовсталь". Корпус использовался "Азовом"* в качестве штаба.

Зачищено главное административное здание на "Азовстали", где размещался штаб националистического батальона "Азов"*, сообщил военкор Станислав Бернвальд.

Журналист рассказал, что единственным убежищем боевиков остались катакомбы и подвалы предприятия. Стремясь быстрее спрятаться от наших бойцов украинцы бросали собственную амуницию и документы.

"Националисты сейчас зажаты только в бункерах: рано или поздно они будут оттуда выходить", — уверен военкор.

В штурме главного здания, помимо солдат Вооружённых сил РФ, участвовали бойцы народной милиции Донбасса и чеченские войсковые части. Согласно приказу Владимира Путина, националисты окончательно загнаны под землю и полностью окружёны.

Накануне президент России приказал главе Минобороны Сергею Шойгу не подвергать опасности жизни русских воинов и отложить штурм подземных катакомб предприятия. Осаждённым националистам, а их там около 2 000 человек, уже через несколько дней придётся сдаться в любом случае.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.