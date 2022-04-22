CNN: отставной генерал Волфф поможет США координировать поставки оружия Киеву

Белый дом вызвал отставного американского генерала Терри Волффа. Он будет помогать координировать поставки вооружения из США на территорию Украины, передаёт CNN.

Два источника в администрации президента США Джо Байдена подтвердили в интервью телеканалу, что Волфф вскоре начнёт следить за процедурой предоставления Киеву военной помощи. По данным CNN, американские власти намерены нарастить поставки оружия.

В Белом доме убеждены, что в украинском конфликте наступил переломный момент.

Как отметил один из источников, Волфф работал в качестве заместителя руководителя международной коалиции по борьбе с ИГИЛ*.

Ранее представитель МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Вооружённые силы России будут уничтожать военную технику США и НАТО, которая появилась на Украине.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.