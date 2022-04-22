EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

CNN: отставной генерал Волфф поможет США координировать поставки оружия Киеву

Силовые структуры

Белый дом вызвал отставного американского генерала Терри Волффа. Он будет помогать координировать поставки вооружения из США на территорию Украины, передаёт CNN.

CNN: отставной генерал Волфф поможет США координировать поставки оружия Киеву

Два источника в администрации президента США Джо Байдена подтвердили в интервью телеканалу, что Волфф вскоре начнёт следить за процедурой предоставления Киеву военной помощи. По данным CNN, американские власти намерены нарастить поставки оружия.

В Белом доме убеждены, что в украинском конфликте наступил переломный момент.

Как отметил один из источников, Волфф работал в качестве заместителя руководителя международной коалиции по борьбе с ИГИЛ*.

Ранее представитель МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Вооружённые силы России будут уничтожать военную технику США и НАТО, которая появилась на Украине.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша
Sberbank
Новости
Обозначены цели второй фазы спецоперации на Украине: "Выход в Приднестровье"
Суд приговорил депутата Рашкина к трём годам условно за убийство лося
Никифорова: Лондон ждёт от Москвы "гуманизма и сочувствия" в отношении пленных
Компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с рынка РФ
Под контроль ВС РФ перешли тысячи тонн боеприпасов 65-го склада ВСУ в Балаклее
Пленный солдат рассказал, кого набирают в ВСУ: "Наркозависимых и больных ВИЧ"
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
В ГД напомнили, что пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад
Власти Запорожья заявили о падении самолёта Ан-26
Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Политика. Новости и аналитика
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Последние материалы
Власти Запорожья заявили о падении самолёта Ан-26
В ГД напомнили, что пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад
Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне
Лейтенант Зеленский уничтожил у президента Зеленского пять вертолётов
В НИИ войск ВКО в Твери потушили пожар
Леонков о тактике борьбы с техникой НАТО на Украине: найти и ликвидировать
Священник Лоргус: на Пасху нужно радоваться, а не ходить на кладбище
Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" до батальона ВСУ с техникой
FINA запретила пловцу Евгению Рылову участвовать в чемпионате мира
"Рассказывает всё": Данилов сообщил о многочисленных допросах Медведчука
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников