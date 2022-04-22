Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" до батальона ВСУ с техникой

Около батальона украинских военных с боевой техникой уничтожено в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой", — говорится в сообщении военного ведомства.

По информации министерства, за прошедшую ночь российскими ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожено три украинских военных объекта. В частности, удары нанесены по командному пункту и районы скопления бойцов и техники ВСУ в окрестностях населённого пункта Александровка.

"Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, российской ракетой "воздух — воздух" сбит украинский беспилотник.