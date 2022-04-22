Если российские войска окружат в плотное кольцо донбасскую группировку украинских силовиков, то это будет победой Вооружённых сил РФ на левом берегу Днепра. После этого российская армия начнёт освобождать Харьков, Николаев, Одессу, Днепропетровск и Запорожье. Об этом заявил военный эксперт Ростислав Ищенко.
"Ну, а это уже половина Украины и практически вся Новороссия", — говорит эксперт.
Политолог полагает, что ВСУ смогут продержаться довольно долго, однако в любом случае украинский фронт будет разгромлен. Российская армия обладает подавляющим превосходством над противником.
"Рано или поздно (Россия. — Прим. ред.) просто уничтожит и то, что у Украины было, и то, что им поставили", — отмечает Ищенко.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"