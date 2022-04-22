Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году

Если российские войска окружат в плотное кольцо донбасскую группировку украинских силовиков, то это будет победой Вооружённых сил РФ на левом берегу Днепра. После этого российская армия начнёт освобождать Харьков, Николаев, Одессу, Днепропетровск и Запорожье. Об этом заявил военный эксперт Ростислав Ищенко.

"Ну, а это уже половина Украины и практически вся Новороссия", — говорит эксперт.

Политолог полагает, что ВСУ смогут продержаться довольно долго, однако в любом случае украинский фронт будет разгромлен. Российская армия обладает подавляющим превосходством над противником.