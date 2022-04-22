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Автор Юлия Миленина

Кнутов: контроль над югом Украины позволит вернуть традиционно российские города

Силовые структуры

Взяв под свой контроль юг Украины, Вооружённые силы РФ смогут вернуть традиционно российские города. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, оценивая в интервью Pravda.Ru задачи второй фазы спецоперации РФ на Украине.

Кнутов: контроль над югом Украины позволит вернуть традиционно российские города

По мнению эксперта, у российских солдат получится установить контроль над южной Украиной. Как отметил специалист, армия РФ уже освободила Херсонскую область.

Запорожская область, пояснил Кнутов, практически освобождена от украинских националистов. Он добавил, что сейчас войска подходят к Днепропетровской области.

"Остаются только Николаевская и Одесская области, чтобы обеспечить сухопутный коридор и сохранность Крымского канала. Контроль над югом Украины позволит вернуть традиционно российские города, которые создавались при Екатерине II и позже. Я имею в виду Одессу. Это также поможет установить полный контроль над Черноморским побережьем, лишить флот НАТО баз на Украине", — сказал собеседник издания.

Ранее и.о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что перед российскими военными на втором этапе спецоперации стоит задача обеспечить сухопутный коридор в Крым, взяв под контроль Донбасс и юг Украины.

"Контроль над югом Украины даст Вооружённым силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — подчеркнул он.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы одесса украина юрий кнутов
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