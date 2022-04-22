На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков

СМИ сообщают о попытке прорыва украинских танков на территорию России.

Всё случилось в районе Гоптовки. Это пограничный пункт пропуска на украинско-российской границе в Дергачёвском районе Харьковской области. На прорыв шли 10 танков, 8 было уничтожено, два развернулись назад.

Сейчас пункт пропуска Нехотеевка закрыли до особого распоряжения. Официальной информации от властей РФ пока не поступало.

Согласно информации, в пятницу, 22 апреля в 06:30 утра бандеровцы предприняли попытку прорыва в Белгородскую область РФ.

Бронетехника двигалась из населённого пункта Светличное в сторону Казачьей Лопани. Вооружённые силы России зафиксировали колонну до 15 единиц бронированной техники. В результате открытого огня 8 единиц бронетехники было уничтожено противотанковыми ракетными комплексами. Оставшиеся спешно развернулись и покинули район боя.

По данным Минобороны РФ, начиная с 24 февраля, более 180 домовладений, в том числе хозпостройки получили повреждения в различных районах Белгородской области после обстрелов с территории Украины.