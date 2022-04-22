Симоньян о группировке в "Азовстали: "Положение у них безвыходное"

Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, что у остатков украинских военных в "Азовстали" просто нет шансов, так как у боевиков заканчивается вода, ресурсы и силы.

Журналистка опубликовала кадры из Мариуполя, которые снял военкор RT.

"Сейчас они [националисты] сидят в периметре, внутри "Азовстали", — деваться им некуда. Ни сил, ни ресурсов, ни воды, ни амуниции на попытку прорыва у них уже не хватает", — рассказала Симоньян.

Телеведущая объяснила, что все жилые дома, в которых укрывались ВСУ, зачищены.

"Остатки украинских военных, которым Киев приказал держать позиции до последнего, сидят под "Азовсталью" в тоннелях: "Они понимают, что положение у них безвыходное… Вопрос в том, сколько ещё они смогут и захотят держаться"", — поделилась своим мнением главный редактор RT.

На телеканале Россия 24 подсчитали, что продукты у группировки в "Азовстали" закончатся через две недели.