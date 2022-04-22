Глава Белгородского района опроверг прорыв украинских танков в РФ

Глава Белгородского района Владимир Перцев опроверг информацию о попытке украинских войск прорваться на танках в РФ.

Новость была опубликована СМИ и военными корреспондентами в соцсетях. Глава Белгородского района сказал, что в муниципалитете сейчас всё спокойно и танков никто не видел.

22 апреля СМИ и Telegram-каналы сообщали, что рано утром ВСУ якобы попытались прорваться на десяти танках на Белгородщину. Местом происшествия называли район пограничного перехода Гоптовка в Харьковской области.

Владимир Перцев заявил, что это информация, рассчитанная "на создание панических настроений". По словам главы района, на территории муниципалитета на данный момент всё спокойно.

В Журавлёвском поселении глава администрации также подтвердила, что в приграничных Нехотеевке и Журавлёвке всё спокойно, добровольные народные дружины следят за охраной порядка, а магазины работают в штатном режиме.