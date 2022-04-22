Военный эксперт Кнутов: взять Николаев и Одессу важнее, чем Киев

После разгрома донбасской группировки ВСУ и освобождения Донбасса российская армия может выйти на восток, юго-восток и юг Украины. При этом с военной точки зрения важнее взять под контроль Одессу и Николаев, чем Киев. Такое мнение высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, контроль над этими двумя городами лишит Альянс и киевский режим серьёзных возможностей, так как там находятся базы НАТО.

Аналитик считает, что наступление России идёт медленно, но при этом потери личного состава и техники минимальны. А в ближайшее время развернётся наступление наших войск на Николаев. К нему они подошли достаточно близко.

Затем, по мнению военного историка, можно будет отрезать Одессу без штурма, не применяя реактивную артиллерию и авиацию.