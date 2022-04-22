Экс-сотрудник СБУ: Киев не отводит войска из Добасса, пытаясь выиграть время

Разгром группировки ВСУ в Донбассе можно считать первоочередной целью для российских сил. Если это будет сделано, то в спецоперации произойдёт серьёзный перелом. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он считает, что пример можно было наблюдать в Мариуполе, когда в плен стали сдаваться уже не сотни, а тысячи бойцов. Тот же самый психологический перелом ждёт и Украину после того, как донбасская группировка будет разгромлена. И власти Украины это понимают, хотя и не могут дать приказ об отводе войск, добавил офицер в беседе с Украина.ру.

Объясняется такое поведение Киева тем, что власть больше заботят свой имидж и рейтинги, которые подорвёт приказ на отвод войск. А общество воспримет это как явное поражение, заметил подполковник.

По его мнению, войска в Донбассе будут держать до последнего, пытаясь выиграть время, пока они все не будут уничтожены. Население Украины при этом будут успокаивать, заявляя, что всё хорошо, и скоро начнётся контрнаступление, заключил Прозоров.