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Автор Дмитрий Плотников

Доктор Комаровский раскручивает фейк о "заминированных" армией РФ пакетах молока

Силовые структуры

Киевский режим продолжает распространять лживую информацию о ВС РФ на освобождённой от бандеровцев территории.

Доктор Комаровский раскручивает фейк о "заминированных" армией РФ пакетах молока

Один из самых нелепых фейков сейчас раскручивает известный педиатр Евгений Комаровский. Его выступление в пятницу, 22 апреля, показало украинское телевидение.

С начала военной спецоперации на освобождённой от киевского режима территории возник гуманитарный кризис. Очень спасает российская гуманитарная помощь. Однако местные русофобы запугивают население и угрожают расправой за получение помощи из России.  

К этому "подтянули" и доктора Комаровского, который тоже стал ярым русофобом с самого начала спецоперации, пишет "Украина.ру".

Педиатр рассказал о некоей семье, которая якобы получила от РФ гумпомощь и в пакете молока обнаружила привязанный к горлышку предмет, напоминающий взрыватель от гранаты. Как рассказывает Комаровский, эту историю с фотоподтверждением ему прислали его подписчики.

Укропропагандисты за время спецоперации плодят огромное количество фейков. Наряду с этим в стране уничтожены все СМИ, представляющие альтернативную точку зрения. 

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман ранее заявил, что такое количество пропагандистской "халтуры" с украинской стороны говорит, что враг сам сильно деморализован и надеется так поднять собственное настроение.

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы анатолий вассерман
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