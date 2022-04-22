Доктор Комаровский раскручивает фейк о "заминированных" армией РФ пакетах молока

Киевский режим продолжает распространять лживую информацию о ВС РФ на освобождённой от бандеровцев территории.

Один из самых нелепых фейков сейчас раскручивает известный педиатр Евгений Комаровский. Его выступление в пятницу, 22 апреля, показало украинское телевидение.

С начала военной спецоперации на освобождённой от киевского режима территории возник гуманитарный кризис. Очень спасает российская гуманитарная помощь. Однако местные русофобы запугивают население и угрожают расправой за получение помощи из России.

К этому "подтянули" и доктора Комаровского, который тоже стал ярым русофобом с самого начала спецоперации, пишет "Украина.ру".

Педиатр рассказал о некоей семье, которая якобы получила от РФ гумпомощь и в пакете молока обнаружила привязанный к горлышку предмет, напоминающий взрыватель от гранаты. Как рассказывает Комаровский, эту историю с фотоподтверждением ему прислали его подписчики.

Укропропагандисты за время спецоперации плодят огромное количество фейков. Наряду с этим в стране уничтожены все СМИ, представляющие альтернативную точку зрения.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман ранее заявил, что такое количество пропагандистской "халтуры" с украинской стороны говорит, что враг сам сильно деморализован и надеется так поднять собственное настроение.