Ищенко: Киев против сдачи в плен нацистов, ибо начнут сдаваться все подряд

Массовая сдача в плен нацистов в Мариуполе не предусматривалась ни Украиной, ни США. Об этом заявил эксперт МИА "Россия сегодня" по вопросам российско-украинских отношений Ростислав Ищенко.

Россия отозвалась на призывы о помощи ДНР и ЛНР и 24 февраля начала проводить военную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Самые ожесточённые бои проходили за Мариуполь. 1 марта нацбатальон "Азов"* в Мариуполе оказался в окружении. Сейчас город полностью взят российскими войсками и силами ДНР, а нацисты заблокированы в промышленной зоне завода "Азовсталь", сообщает "Украина.ру".

Президент России Владимир Путин 21 апреля приказал отказаться от штурма металлургического комбината. Заблокированным боевикам предлагают сдаться и гарантируют жизнь, однако нацисты отказываются.

"Такой исход битвы за Мариуполь подействует на остальные украинские войска разлагающе. Поэтому всему гарнизону внушалось, что русские и войска ДНР в плен никого не берут, а страшно пытают и убивают на месте каждого, кому не повезёт попасть в их руки", — сообщает Ищенко.

Киев страшно боится, что после сдачи в плен националистов начнутся массовые дезертирства и ВСУ начнёт бросать оружие.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.