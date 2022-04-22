Армия России захватила крупный склад с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом

Инженерные войска Вооружённых сил РФ захватили крупный оружейный арсенал армии Украины под Харьковом. По данным Минобороны, на складах площадью в сотни гектаров лежали тысячи тонн боеприпасов.

Отступающая украинская армия оставила склад, на котором хранились множество боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и системам залпового огня, в том числе с кассетными боевыми частями. Последние использовались Вооружёнными силами Украины для обстрела жилых районов в городах Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также в ангарах находились советские боеприпасы и западные мины и снаряды.

В пятницу, 22 апреля Минобороны РФ назвало фейком заявление спикера Госдепартамента США о том, что украинские националисты якобы контролируют Мариуполь. Представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что город возвращается к мирной жизни, а нацисты вместе с иностранными наёмниками заблокированы на территории предприятия "Азовсталь".