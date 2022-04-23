РИА Новости: Британия забросила под Львов группу диверсантов

Британские власти отправили на Украину во Львовскую область по меньшей мере две группы спецназначения SAS, сообщил источник из ВСУ. Военные из состава Особой воздушной службы Великобритании специализируются на партизанской войне и диверсиях.

Согласно информации, британцы закинули в Незалежную по меньшей мере 20 человек. Они могут маскироваться под медработников или "белые каски". А на самом деле занимаются диверсионной работой и вербовкой.

"Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты", — пояснил источник РИА Новости. — С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины".

Как подчеркнул собеседник агентства, сотрудники SAS — это состав элитных войск для высших эшелонов власти. Они участвуют в госпереворотах, подготовке масштабных терактов и заказных убийствах "неугодных" политиков.