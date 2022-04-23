Британские власти отправили на Украину во Львовскую область по меньшей мере две группы спецназначения SAS, сообщил источник из ВСУ. Военные из состава Особой воздушной службы Великобритании специализируются на партизанской войне и диверсиях.
Согласно информации, британцы закинули в Незалежную по меньшей мере 20 человек. Они могут маскироваться под медработников или "белые каски". А на самом деле занимаются диверсионной работой и вербовкой.
"Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты", — пояснил источник РИА Новости. — С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины".
Как подчеркнул собеседник агентства, сотрудники SAS — это состав элитных войск для высших эшелонов власти. Они участвуют в госпереворотах, подготовке масштабных терактов и заказных убийствах "неугодных" политиков.
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.