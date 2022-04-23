The Financial Times: Джонсон "разозлит Киев" словами о победе России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа России в спецоперации на Украине "более чем реалистична". По мнению британских аналитиков, слова политика не только могут "разозлить Киев", но и идут вразрез с предыдущими высказываниями Джонсона.

Кроме того, по мнению аналитиков, Джонсон своим заявлением пошёл против политического курса, установленного "Большой семёркой".

Ранее британский политик признал, что "вероятность победы" России очень велика.

"Печально, что это реалистичная вероятность, конечно", — цитирует слова премьера The Financial Times.

Как подчёркивают в издании, такие заявления, которые противоречат риторике ЕС и самого Джонсона могут серьёзно "разозлить Украину".