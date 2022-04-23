Итальянский политолог: Путин пощадил "Азовсталь" из-за иностранных наёмников

Приказ Владимира Путина не штурмовать "Азовсталь" стал главной новостью иностранных СМИ. Президент РФ решил сохранить жизнь наёмников, считает итальянский политолог Марк Бернардини.

В подземных коммуникациях завода "Азовсталь" в Мариуполе скрываются не только остатки националистического батальона "Азов"*, но и большое количество иностранцев, прибывших на Украину в качестве наёмников и инструкторов. Российская армия вместе с ополчением ДНР собиралась штурмовать катакомбы предприятия, но Владимир Путин отменил операцию. Вместо этого президент приказал заблокировать промзону, чтобы "муха не пролетела".

Решение главы Российской Федерации широко обсуждают западная пресса и аналитики. Выдвигаются самые различные версии, и одну из них итальянский политолог Марк Бернардини озвучил в интервью изданию "Царьград". По его словам, дело вовсе не в окончании спецоперации к какой-либо значимой дате: Дню Победы или 15 июля — годовщине победы Александра Невского над шведами.

Российский президент знает, что в катакомбах вместе с боевиками "Азова"* скрываются американские, британские и французские военные советники, уверен политолог.

"Путин не хочет их всех убить", — считает Бернардини.

Западные наёмники и инструкторы нужны Кремлю живыми, так как с их помощью можно будет доказать всё двуличие Запада, который утверждает, что не вмешивается в ход боевых действий на Украине.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.