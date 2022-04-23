Военэксперт Сивков предрёк масштабные боевые действия в зоне Балтийского моря

Финляндия и Швеция могут стать виновниками военного конфликта в Балтийском море и Финском заливе. Также они могут перекрыть морское сообщение РФ со своим анклавом — Калининградской областью.

Это запросто может произойти, если они станут членами НАТО, заявил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

"Если Швеция и Финляндия объявляют двенадцатимильную зону, то фактически горло Финского залива будет перекрыто. В этих условиях России придётся каким-то образом решать задачу обеспечения нашей группировки в Калининградском районе", — отметил Сивков.

Эксперт при этом напомнил, что международное морское право и утверждённая в ООН конвенция гласят, что торговые и военные корабли "имеют право проходить через иностранные воды в том случае, если у них нет другой возможности обеспечить коммуникацию".

А значит, у наших кораблей может сохраниться возможность проходить к Калининграду через эти территориальные воды, говорит Сивков.

Аналитик добавил, что факт проведения РФ специальной операции на Украине может привести к масштабным боевым действиям и на северо-западе.

А если учесть то, что Россия сейчас находится в состоянии спецоперации, когда корабли РФ будут вынуждены идти через территориальные воды Финляндии, Швеции или стран Балтии, это может быть объявлено как нарушение территорий этих стран и даже может быть объявлено как повод для масштабных боевых действий в зоне Балтийского моря, предупреждает Сивков.