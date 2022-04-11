ВСУ бежит с передовой: командование пошло на применение крайних мер к дезертирам

Военнослужащие Украины больше не хотят сражаться за киевский режим.

Скорее всего поэтому в военных действиях уже участвуют наемники. А потому что за деньги.

Все чаще украинские солдаты покидают позиции, рассказывает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она отмечает, что Москва упорно пыталась долгие годы спасти Незалежную от утраты государственности, советуя, а потом и уговаривая стать на путь компромиссов. Но Украина упорно шла на поводу у Запада и отказывалась от помощи Кремля.

В конце концов, отказавшись от Минска-2, Киев перечеркнул 8-летние старания целого ряда стран по достижению мира и предотвращению гражданской войны.

"Сегодня украинская делегация системно ездит на переговоры с российской стороной явно не для того, чтобы достичь мира на каких-то разумных в рамках происходящего условиях. В нынешних условиях, требующих оперативного дипломатического диалога и желания мира, неторопливость украинской делегации требует от нас новой стратегии и новой тактики", — заявила Ковитиди "Народным новостям".

Сенатор подчеркивает, что рядовые солдаты не хотят терять жизни за интересы режима, и на стороне ВСУ приходится участвовать наемникам. А последние распоряжения ВСУ говорят о нежелании рядовых украинцев оставаться в армии страны.

Рост числа дезертиров в подразделениях ВСУ и Погранслужбы вынудил командование ВСУ дать разрешение командованию на "применение крайних мер к дезертирам".

"Жестокость и применение насилия украинского режима к жителям Украины, не желающим сражаться на стороне Киева, стало повсеместной украинской реальностью", — отметила Ковитиди.

Кстати, в Раду уже внесен проект об обязательном возвращении украинцев из-за рубежа - в случае введения военного положения.

По законопроекту, если во всей Украине или отдельных ее областях будет введено военное положение, то живущие за рубежом и подлежащие призыву люди будут обязаны возвратиться домой в течение 15 дней.