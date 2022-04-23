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Автор Инна Винникова

Леонков указал причину большого количества дезертиров в ВСУ

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о причинах массово дезертирства из ВСУ. По его мнению это указывает на то, что украинские войска не монолитны.

Представители националистических батальонов очень жёстким методом поддерживают "любовь" к киевскому режиму среди бойцов ВСУ — "комиссары" просто расстреливают тех, кто не желает положить свою жизнь в бою.

"И, не смотря на такой вот жёсткий диктат со стороны этих нацбатов и жестокость по отношению к военнослужащим Украины, всё равно они дают слабину, они сдаются, они бегут. Бегут, куда глаза глядят. Иногда мы их отлавливаем, иногда их отлавливают нацбаты", — сообщил Ищенко порталу "Украина.ру".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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