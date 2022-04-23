Леонков указал причину большого количества дезертиров в ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о причинах массово дезертирства из ВСУ. По его мнению это указывает на то, что украинские войска не монолитны.

Представители националистических батальонов очень жёстким методом поддерживают "любовь" к киевскому режиму среди бойцов ВСУ — "комиссары" просто расстреливают тех, кто не желает положить свою жизнь в бою.