Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о причинах массово дезертирства из ВСУ. По его мнению это указывает на то, что украинские войска не монолитны.
Представители националистических батальонов очень жёстким методом поддерживают "любовь" к киевскому режиму среди бойцов ВСУ — "комиссары" просто расстреливают тех, кто не желает положить свою жизнь в бою.
"И, не смотря на такой вот жёсткий диктат со стороны этих нацбатов и жестокость по отношению к военнослужащим Украины, всё равно они дают слабину, они сдаются, они бегут. Бегут, куда глаза глядят. Иногда мы их отлавливаем, иногда их отлавливают нацбаты", — сообщил Ищенко порталу "Украина.ру".
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.