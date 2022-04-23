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Автор Инна Винникова

Пленный Сазанков: солдаты ВСУ боятся сдаваться ВС РФ из-за "Азова"*

Силовые структуры

Никита Сазанков сдался в плен ВС РФ, взяв в руки белые пакеты. Украинский солдат из 74-го разведбатальона рассказал, как его бросили умирать свои же на заводе "Азовсталь".

Пленный Сазанков: солдаты ВСУ боятся сдаваться ВС РФ из-за "Азова"*

Сазанков сообщил, что ночью его с сослуживцами отправили с улицы Азовстальская в колледж, где находились "азовцы"*. Его насторожило количество еды, которое им предложили, поскольку раньше паёк выдавался один на четверых: "Ешьте сколько хотите.

Со слов пленного, на заводе находится порядка 100 боевиков, есть раненые.

"Судя по разговорам, многие военнослужащие хотят, чтобы это поскорее закончилось, хотят сдаться, но боятся, что буду стрелять", — цитирует Сазанкова "РЕН ТВ".

Солдат рассказывает, что когда его бросили, он взял белые пакеты и пошёл, размахивая ими, чтобы его заметили ВС РФ, но ему прострелили ногу, которую позже солдат ещё и сломал. Через какое-то время его обнаружили военные российской армии и оказали первую медицинскую помощь.

*"Азов" — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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