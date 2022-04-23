ВС РФ и НМ ЛДНР ведут огонь и блокируют перегруппировку ВСУ

Перед праздником интенсивность боевых действий снизилась, однако ВСУ на Донбассе всё ещё находятся в напряжении, так как они не понимают, какую тактику применят ВС России. Но они чётко понимают, что их тактика "отсидеться в городах" не работает, как показывает операция в Мариуполе.

ВСУ не дают перегруппироваться, ведётся огонь в районе Марьинки и Попасной, идёт атака по украинской группировке войск в Северодонецко-Лисичанской агломерации.

Как сообщает "Военное обозрение", поступают сведения об увеличении со стороны Молдавии железнодорожных составов с топливными цистернами, которых десятки. Вероятно, поставка идёт в Одесскую область, где может осуществляться заправка военной техники ВСУ.