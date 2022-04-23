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Автор Мария Карева

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Российские войска и подразделения Донецкой народной республики заблокировали украинских националистов на территории завода "Азовсталь". После этого военные закрепились на позициях. Теперь любые попытки прорыва со стороны противника будут пресечены.

"С задачей мы справились, завод блокирован, выход ВСУ перекрыт, сопротивление бесполезно", — цитирует одного из бойцов армии ДНР "Русская весна".

Украинские радикалы не намерены сдаваться. Более того, националисты решили не пользоваться "гуманитарными коридами" и покидать комбинат. Вместо этого они прикрываются за спинами молодых украинских солдат-срочников, которых насильно удерживают на "Азовстали".

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
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