Илон Маск поможет Пентагону догнать в технологиях армию России

Министерство обороны США было вынуждено обратиться за помощью к Илону Маску, чтобы найти способ защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Имеющиеся на вооружении российской армии системы радиоэлектронной борьбы объективно являются лучшими в мире и последние семь лет доставляют множество проблем американскому военному контингенту в Сирии. С 2015 года Пентагон собирает данные об отечественных комплексах РЭБ, но заокеанские специалисты так и не нашли способы им противостоять.

Командование Пентагона приняло решение обратиться компании SpaceX Илона Маска за помощью, пишет портал InfoBrics. Бизнесмена допустили к военным космическим операциям США, его инженеры контролируют кибернетическую и электронную войну. По заявлению официальных лиц Минобороны США, благодаря компании Маска в борьбе с российскими системами РЭБ наметился прорыв.

"Несколько обосновано это утверждение, неизвестно, но оно дает важное представление о растущем многоуровневом сотрудничестве между SpaceX и Пентагоном", — сообщает материал.

Сейчас внимание Пентагона сосредоточено на Украине, где работа российских РЭБ изучается с помощью спутников Starlink. Ранее Илон Маск утверждал, что единственное назначение глобальной спутниковой системы — обеспечение доступом в интернет жителей всего земного шара.

Портал InfoBrics подчёркивает: сам факт обращения Пентагона к частной фирме означает, что МО США признаёт технологическое превосходство российской армии, а американские военные инженеры не могут с ним справиться.