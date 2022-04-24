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Автор Антон Уткин

СБУ запретили ВСУ пользоваться Telegram и приказали удалить его под роспись

Силовые структуры

Украинским Вооружённым силам запретили пользоваться мессенджером Telegram и приказали удалить его под роспись. Это подтверждают сами украинцы.

СБУ запретили ВСУ пользоваться Telegram и приказали удалить его под роспись

Якобы, через эту социальную сеть "подлые ФСБшники" получают доступ к военным секретам Украины. Однако всё прозаичней на самом деле, просто незадачливые нацисты-бандеровцы сливают в мессенджер всякую "дичь", которая подтверждает факты военных преступлений националистов. А множество видеороликов с передовой иногда снижают боевой дух ВСУ донельзя.

С другой стороны из Telegram можно узнать о том, что российские солдаты, в отличие от нацистов, не издеваются над военнопленными и даже их весьма неплохо кормят. Немало интересного можно обнаружить в Telegram, поэтому мессенджер необходимо удалить, чтобы не мешал воевать до последнего украинца.

Владельцев мессенжера также обвинили в работе на российские спецслужбы. Очередной виток "Охоты на ведьм".

Непонятно, зачем это сделано. Ведь руководство Telegram никогда не пойдёт ни на какой "слив" информации, это уже доказано временем.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу сбу украина
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