Украинским Вооружённым силам запретили пользоваться мессенджером Telegram и приказали удалить его под роспись. Это подтверждают сами украинцы.
Якобы, через эту социальную сеть "подлые ФСБшники" получают доступ к военным секретам Украины. Однако всё прозаичней на самом деле, просто незадачливые нацисты-бандеровцы сливают в мессенджер всякую "дичь", которая подтверждает факты военных преступлений националистов. А множество видеороликов с передовой иногда снижают боевой дух ВСУ донельзя.
С другой стороны из Telegram можно узнать о том, что российские солдаты, в отличие от нацистов, не издеваются над военнопленными и даже их весьма неплохо кормят. Немало интересного можно обнаружить в Telegram, поэтому мессенджер необходимо удалить, чтобы не мешал воевать до последнего украинца.
Владельцев мессенжера также обвинили в работе на российские спецслужбы. Очередной виток "Охоты на ведьм".
Непонятно, зачем это сделано. Ведь руководство Telegram никогда не пойдёт ни на какой "слив" информации, это уже доказано временем.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.