Сержант ВСУ рассказал, как киевский режим использует заградотряды

Украинские каратели используют заградотряды для предотвращения дезертирства в рядах собственных военнослужащих. Это рассказал сдавшийся в плен российской армии старший сержант мотопехоты Михаил Янковский.

Пленный говорит, что настроение в части оставляло желать лучшего. Солдаты с февраля не получали денег, часто были проблемы с питанием.

"Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать", — рассказывает сержант 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Когда в бригаду прибыли люди, командиры представили их как "группу психологической поддержки".

"На самом деле эта группа была как заградительный отряд", — рассказывает агентству РИА Новости Янковский.

Боец ВСУ отмечает, что во время боевых действий эта группа следила, чтобы никто их военнослужащих не покидал своих позиций, в противном же случае "стреляли без предупреждения". Руководителем там был активист "Правого сектора" * с позывным "Каратель". Фамилия этого "Карателя" — Вуйко, подытожил ВСУшник.

* экстремистская организация запрещена в РФ.