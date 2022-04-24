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Автор Камиль Джабраилов

Пушилин: националистам в "Азовстали" осталось недолго

Силовые структуры

С засевшими на территории мариупольского комбината "Азовсталь" украинскими националистами вскоре будет покончено, им осталось недолго. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Остаётся костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее, мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств", — сказал он.

Силы ДНР окружили второй по величине город республики Мариуполь в начале марта. Тогда же началась зачистка его отдельных районов. После освобождения города президент России Владимир Путин отдал Минобороны РФ приказ отменить штурм "Азовстали" и гарантировал жизнь всем сложившим оружие.

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Александр Артамонов
денис пушилин
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