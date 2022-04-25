Националисты, заблокированные в бункерах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, продолжают слать слёзные послания мировому сообществу.
В этих посланиях нацисты просят, а порой и требуют освободить их, поспособствовать в организации гумкоридора, вывезти в третьи страны и т. д.
Вот и "отмороженный" нацик Сергей Волына из катакомб завода требует мировых лидеров спасти их и рассказывает, что "мир лучше войны".
Нацист, загнанный в подземелья "Азовстали", на видео обращается к мировым лидерам, дипломатам и украинскому руководству с просьбой вытащить остатки полка "Азов"* из заточения. В интервью нардепу Алексею Гончаренко он рассказывает, что ситуация критическая и военным путём они уже ничего решить не успеют.
Комбриг 36-й бригады морпехов сообщает, что внутри очень много раненых, каждый день много убитых. Ситуация резко ухудшается, проблемы с едой, боеприпасами, медикаментами.
* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.