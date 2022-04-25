Военкор Сладков: ВС РФ необходимо подорвать мосты на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков убеждён, что перекрыть поставки западного оружия на Украину можно только одним способом. Российские войска должны тщательно изучить все объекты транспортной инфраструктуры Незалежной и ликвидировать основные мосты.

Сладков отмечает, что сейчас проведение военной спецоперации на Украине стало гораздо проблематичнее, поскольку по российским войскам регулярно бьёт тяжёлая артиллерия. Однако, после уничтожения мостов, боеприпасы ВСУ быстро закончатся.

Военкор полагает: чем быстрее транспортная инфраструктура будет выведена из строя, тем быстрее спецоперация завершится.