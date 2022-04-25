ФСБ России распространила кадры оперативной видеосъёмки с задержанными неонацистами, которые признались в покушении на журналиста Владимира Соловьёва. Обвиняемые заявили, что их контролировала Служба безопасности Украины.
"СБ Украины (дала задание убить сотрудников российских СМИ — Прим. ред.)", — сообщил один из предполагаемых преступников.
Как подчеркнул координатор задержанных, в СБУ требовали ликвидировать Соловьёва как можно быстрее. При этом представители украинской службы заявили об отсутствии подобных планов.
Ранее неонацисты рассказали о других людях, которых необходимо было убить. Среди них оказались такие журналисты, как:
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.