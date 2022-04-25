Эксперты высказались о подрывах железных дорог Украины: "Процесс пошёл"

Руководство Украинских железных дорог заявило, что пять железнодорожных станций оказались под ракетными ударами. Изначально западную военную технику поставляли на аэродром Жешув в Польше, затем вооружение направляли по железной дороге на Украину. Таким образом украинские группировки в Донбассе пополняли боеприпасы и топливо, что позволяло силовикам удерживать свои позиции.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что теперь необходимо нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, а также ликвидировать железнодорожные узлы и автомобильные мосты на Украине, чтобы окончательно заблокировать поставки западного вооружения.

По мнению политика Олега Царёва, уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины является правильным решением.