Руководство Украинских железных дорог заявило, что пять железнодорожных станций оказались под ракетными ударами. Изначально западную военную технику поставляли на аэродром Жешув в Польше, затем вооружение направляли по железной дороге на Украину. Таким образом украинские группировки в Донбассе пополняли боеприпасы и топливо, что позволяло силовикам удерживать свои позиции.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что теперь необходимо нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, а также ликвидировать железнодорожные узлы и автомобильные мосты на Украине, чтобы окончательно заблокировать поставки западного вооружения.
По мнению политика Олега Царёва, уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины является правильным решением.
"Радует, что процесс пошёл, но прошу не забывать объекты, расположенные ближе к западной границе... Блокада эффективна, только когда она полная. А то, видишь ли, разъездились тут", - пишет украинский оппозиционный политик.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.