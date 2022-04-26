Жительница Мариуполя: "Азовцы*" нам говорили — вы русские, мы вас уничтожим

Нацисты в Мариуполе ни во что не ставили жизни мирных жителей.

Кураторы нацбата "Азов"* учили нацистов относиться к мариупольцам, как к нелюдям, которых нужно уничтожить вместе с городом. Об этом на международной конференции в Общественной палате России заявил член ОП РФ Максим Григорьев.

Он рассказывает о судьбе женщины Поддубняк Галины Степановны, которая работала в больнице скорой помощи. По её словам, в 2014 году на территории больницы был развёрнут военный госпиталь для "Азова"*. Там неонацисты вели себя просто по-хамски.

"Они говорили — вы русские сепаратисты, мы вас уничтожим. Вы здесь жить не будете, и города вашего не будет… Они хамы редкостные, без мата вообще не разговаривали. Они говорят — вы нелюди, нечего с вами хорошо общаться. Вы медики, вы сейчас нужны, а потом вас всё равно не будет", — рассказывает женщина.

Григорьев подчёркивает, что боевики "Азова"* исповедовали фашизм и утверждали, что русских надо убивать. Русскоязычных и русских они не считали за людей. По словам члена Общественной палаты РФ, у них есть немало свидетельств, где ВСУшники, особенно выходцы из Западной Украины, прямо говорили местному населению:

"Вы русские — мы вас будем здесь убивать и вас в Мариуполе не будет".

Многие, когда уже бежали из города, пытались нанести максимальный ущерб городу, а также убивали мирных жителей и расстреливали дома.

"Это была централизованная политика, то же самое мы видели в Волновахе, где танки расстреливали дома, больницы, что также является военным преступлением. У нас десятки свидетельств этому есть", — подытожил Григорьев.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.