Артамонов: на Украину из Германии завезена ядерная боеголовка для удара по РФ

С воздушной авиа-базы Бюхель ВВС Германии через эстонский центр "Тапа" в Харьковский район могла быть завезена ядерная боеголовка, чтобы рано или поздно киевская власть могла использовать её в пуске ракеты по Российской Федерации.

"Это было накануне начала военных действий в рамках спецоперации, я об этом предупредил в эфире на всех нескольких телеканалов", — заявил военный обозреватель Александр Артамонов изданию "Украина.ру"

Эксперт также рассказывает, что в подземельях "Азовсталь" в Мариуполе может находиться опасное биологическое оружие, поэтому атаковать завод фугасными бомбами нельзя.