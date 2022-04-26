Сладков: поставка новых самолётов на Украину — опасный фактор

Пентагон проинформировал, что ВС Украины получили новые истребители от западных союзников. Сколько техники поставлено на данный момент — неизвестно. Военный корреспондент Александр Сладков считает, что данная ситуация может быть опасной:

"Это очень серьёзный фактор. Если на Украине ещё решат вопрос с горюче-смазочными материалами, то всё это может превратиться в хорошую мясорубку".

Однако военкор указывает на один существенный нюанс — квалифицированных кадров для управления этими самолётами в ВСУ нет. Быстро сформировать личный состав за короткое время не получится.

Также Сладков сообщил, что с территории завода "Азовсталь" вышли 35 солдат. Предстоит узнать, есть ли среди них иностранные наёмники.