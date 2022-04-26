Снабжение украинской армии военной техникой происходит постоянно. Главной задачей ВС России сейчас должно стать уничтожение всей инфраструктуры Украины, которая может этому способствовать, считает военный эксперт и историк Евгений Норин.
"Надо поражать тыловую инфраструктуру противника, аэродромы, железные дороги, мосты и транспортные развязки", — сообщил эксперт изданию "Украина.ру".
Сейчас надо сделать так, чтобы пути для снабжения ВСУ и группировки в Донбассе западным оружием были перекрыты. Если поставляемая военная техника будет стоять в пробках, и не будет иметь возможность продвижения дальше, её будет проще уничтожить по дороге, полагает Норин.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.