Норин: ВС РФ в первую очередь надо уничтожать пути для снабжения ВСУ техникой

Снабжение украинской армии военной техникой происходит постоянно. Главной задачей ВС России сейчас должно стать уничтожение всей инфраструктуры Украины, которая может этому способствовать, считает военный эксперт и историк Евгений Норин.

"Надо поражать тыловую инфраструктуру противника, аэродромы, железные дороги, мосты и транспортные развязки", — сообщил эксперт изданию "Украина.ру".

Сейчас надо сделать так, чтобы пути для снабжения ВСУ и группировки в Донбассе западным оружием были перекрыты. Если поставляемая военная техника будет стоять в пробках, и не будет иметь возможность продвижения дальше, её будет проще уничтожить по дороге, полагает Норин.