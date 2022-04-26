Глава ДНР Пушилин предложил учредить медаль "За освобождение Мариуполя"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручить её военнослужащим, которые особо отличились в боях за этот город.

По его словам, сражение за Мариуполь займёт особое место в истории Донбасской освободительной операции. Он отметил, что националисты из батальона "Азов"* долго "терроризировали людей". Как подчеркнул Пушилин, боевики превратили жилые многоэтажные дома в свои огневые позиции.

Руководитель ДНР напомнил: украинские военные игнорировали предложения об организации гуманитарных коридоров и использовали мирное население в качестве живого щита.

Пушилин пояснил, что всё это затрудняло освобождение Мариуполя. Во время операции в этом городе, указал политик, наблюдались массовые проявления героизма среди военных ДНР и РФ.

"В связи с этим считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя", — заключил глава республики.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.