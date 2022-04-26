Российские ракеты уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

Два склада с боеприпасами ВСУ уничтожены в ночь на 26 апреля в результате ракетных ударов ВС РФ.

как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские склады уничтожены ракетами воздушного базирования в окрестностях сёл Курулька и Новая Дмитровка. Всего за ночь аналогичными ударами уничтожено четыре украинских военных объекта.

Российская авиация нанесла удары по 87 объектам ВСУ, в том числе по двум складам боеприпасов в окрестностях Новосёловки и Славянска, а также по 79 районам скопления украинских военных и их техники.

Ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки уничтожили 37 пунктов управления и 114 опорных пунктов украинских войск, а также 21 склад боеприпасов. Кроме того, удары нанесены по 983 районам сосредоточения бойцов и техники, а также 139 позициям артиллерии ВСУ.

Сообщается, что российские ЗРК «БУК» сбили две украинские ракеты «Точка-У» над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области.