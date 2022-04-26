Пленный снайпер ВСУ из Мариуполя: доверия к армии больше нет

Старший сержант ВСУ Александр Новичок с позывным "Потап" был заместителем командира роты снайперов в 36-й бригаде морской пехоты. Он сдался в плен Народной милиции ДНР в Мариуполе и объяснил, почему больше не хочет воевать за Украину.

Сержант рассказал, что их подразделение просто бросили, командир бригады уехал, и бойцы пытались прорваться из окружения самостоятельно. Однако все попытки закончились неудачей. Тогда он принял решение сдаться в плен.

На вопрос, каким видит своё будущее, Потап ответил, что, скорее всего, точно не военным.

Он пояснил, что после того, как с ними поступили, просто бросив в городе без помощи, уже не испытывает никакого доверия к силовым структурам.