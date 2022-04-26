Старший сержант ВСУ Александр Новичок с позывным "Потап" был заместителем командира роты снайперов в 36-й бригаде морской пехоты. Он сдался в плен Народной милиции ДНР в Мариуполе и объяснил, почему больше не хочет воевать за Украину.
Сержант рассказал, что их подразделение просто бросили, командир бригады уехал, и бойцы пытались прорваться из окружения самостоятельно. Однако все попытки закончились неудачей. Тогда он принял решение сдаться в плен.
На вопрос, каким видит своё будущее, Потап ответил, что, скорее всего, точно не военным.
Он пояснил, что после того, как с ними поступили, просто бросив в городе без помощи, уже не испытывает никакого доверия к силовым структурам.
"Доверять уже таким структурам у меня лично нет желания. Нет доверия к армии на данный момент, так как нас бросили. И просто уже хочется, если честно, просто быть дома с семьей", — заключил пленный.
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