Аваков мечтает о "деблокаде Мариуполя" после перехода в наступление

Город Мариуполь украинскими военными не будет деблокирован, пока они не пойдут в наступление на всей юго-восточной части страны.

Это сказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он заявил, что мечтает, что в зоне боевых действий скоро всё изменится в пользу вооружённых сил Украины.

"Нам сложно разблокировать сейчас Мариуполь, но разблокировать — посильная и реальная задача. И это может случиться в результате развития театра военных действий на всём юго-востоке, где который день уже идет так называемое наступление русских", — в эфире канала "Украина 24" сказал Аваков.

По его словам, у них хватит мужества сопротивляться и надеется, что деблокирование города в ближайшее время станет возможным.

"Очень хочу, чтобы это было не только мечтой", — грезит экс-глава МВД.

Сегодня весь Мариуполь освободили от бандеровцев, за исключением промзоны "Азовстали", в подземных катакомбах которой засели нацисты и иностранные наёмники.

А тем временем, глава ДНР Денис Пушилин предлагает учредить медаль "За освобождение Мариуполя". Медалью будут награждаться солдаты, особо отличившиеся в боях за город.