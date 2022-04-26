Город Мариуполь украинскими военными не будет деблокирован, пока они не пойдут в наступление на всей юго-восточной части страны.
Это сказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он заявил, что мечтает, что в зоне боевых действий скоро всё изменится в пользу вооружённых сил Украины.
"Нам сложно разблокировать сейчас Мариуполь, но разблокировать — посильная и реальная задача. И это может случиться в результате развития театра военных действий на всём юго-востоке, где который день уже идет так называемое наступление русских", — в эфире канала "Украина 24" сказал Аваков.
По его словам, у них хватит мужества сопротивляться и надеется, что деблокирование города в ближайшее время станет возможным.
"Очень хочу, чтобы это было не только мечтой", — грезит экс-глава МВД.
Сегодня весь Мариуполь освободили от бандеровцев, за исключением промзоны "Азовстали", в подземных катакомбах которой засели нацисты и иностранные наёмники.
А тем временем, глава ДНР Денис Пушилин предлагает учредить медаль "За освобождение Мариуполя". Медалью будут награждаться солдаты, особо отличившиеся в боях за город.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.