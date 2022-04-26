EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Аваков мечтает о "деблокаде Мариуполя" после перехода в наступление

Силовые структуры

Город Мариуполь украинскими военными не будет деблокирован, пока они не пойдут в наступление на всей юго-восточной части страны.

Аваков мечтает о "деблокаде Мариуполя" после перехода в наступление

Это сказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он заявил, что мечтает, что в зоне боевых действий скоро всё изменится в пользу вооружённых сил Украины.

"Нам сложно разблокировать сейчас Мариуполь, но разблокировать — посильная и реальная задача. И это может случиться в результате развития театра военных действий на всём юго-востоке, где который день уже идет так называемое наступление русских", — в эфире канала "Украина 24" сказал Аваков.

По его словам, у них хватит мужества сопротивляться и надеется, что деблокирование города в ближайшее время станет возможным. 

"Очень хочу, чтобы это было не только мечтой", — грезит экс-глава МВД.

Сегодня весь Мариуполь освободили от бандеровцев, за исключением промзоны "Азовстали", в подземных катакомбах которой засели нацисты и иностранные наёмники.

А тем временем, глава ДНР Денис Пушилин предлагает учредить медаль "За освобождение Мариуполя". Медалью будут награждаться солдаты, особо отличившиеся в боях за город.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Польша заявила об отказе платить за российский газ в рублях
Мужчина открыл стрельбу по детям в Ульяновской области: четверо погибших
В Кремле выразили обеспокоенность из-за событий в Приднестровье
Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы в Приднестровье
Польша призвала ввести квоты на использование энергоносителей из России
Омбудсмен из Польши пожаловался на "излишний фаворитизм" в отношении украинцев
СБ ПМР: в Приднестровье введён "красный" уровень террористической опасности
Музей конвоирования для будущих тюремщиков открыли в Красноярске
Замглавы МИД Моргулов: РФ ответит на расширение масштаба учений США и Японии
В Греции на Пасху украинцы напали на россиян и избили женщину
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Игорь Буккер Странные дела: в России критикуют Набиуллину, а на Западе — нет Игорь Буккер Нина Леонтьева Иранский экс-дипломат: "Когда в президенты страны выбирают клоуна, как минимум будет война" Нина Леонтьева Любовь Степушова Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Стрелков: армия Румынии скрытно готовится занять Молдавию
Силовые структуры
Спецназовцы группы "О" ВС РФ захватили крупную партию вооружения НАТО
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Последние материалы
Психолог: Маск может превратить Twitter в мировую финансовую пирамиду
Захарова не исключила ассиметричный ответ на захват Польшей дипсобственности РФ
Минобороны: ВС РФ захватили 100 единиц военной техники ВСУ на базе ремонта ПВО
Депутат Виталий Милонов сядет в жюри конкурса "Я не гей"
Евросоюз хочет ограничить максимальную стоимость российской нефти
Учёные центра Genotek открыли гены, провоцирующие Альцгеймера и Паркинсона
Соловьёв назвал готовившееся не него покушение "нацистской классикой" Зеленского
Экс-депутат Рады Соболев проклял живущих в России родителей
В Театре Сатиры состоялась премьера "Арбенин. Маскарад без слов"
FAZ: беженки с Украины способствуют развитию секс-бизнеса в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников